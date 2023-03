Remonty drogowe w Sopocie. W tych miejscach natkniesz się na korki. RAPORT DROGOWY 20-25.03.2023

Ulica 3 Maja w Sopocie. Ostatni etap kompleksowej przebudowy

Obecne prace przy kolejnym, ostatnim już etapie przebudowy ul. 3 maja obejmują fragment ulicy od ronda (ul. T. Kościuszki) do Alei Niepodległości. Odcinek ten jest wyłączony z ruchu. W najbliższych dniach wykonawca zaplanował m.in. budowę koryta i podbudowy na chodniku, na odcinku od wiaduktu do ul. Torowej, po obu stronach; ułożenie nawierzchni asfaltowych na dojeździe do siedziby ECO Sopot i ustawienie krawężników na ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Torowej w kierunku Alei Niepodległości

W planach również zakończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej i podłączenie do istniejącej kanalizacji w Alei Niepodległości oraz wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Torowej do Alei Niepodległości. Przebudowywana będą również sieci teletechniczne.

