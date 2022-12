Remont Długiego Pobrzeża w Gdańsku. Dno Motławy zostanie oczyszczone! 21.12.2022 r.

Remont Długiego Pobrzeża w Gdańsku

Realizacja inwestycji obejmuje również rozbiórkę konstrukcji żelbetowych (z wody), wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha oraz wykonanie nowych ścianek szczelnych

- Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy – zaznaczyła Katarzyna Jaskuła, zastępca dyrektora DRMG. - Konserwator zwrócił uwagę, żebyśmy nie odtwarzali okładzin kamiennych, tylko wykonali konstrukcję drewnianą.

Prace prowadzone będą na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i będą wykonywane równolegle przez miasto i inwestora prywatnego. Koszt inwestycji to około 41 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku.