Remigiusz C. skazany na 1 rok i 5 miesięcy więzienia za zastrzelenie żubra. Wyroki za pomocnictwo, handel bronią i kłusownictwo

Wyrok w sprawie zastrzelenia żubra - Lębork, 23.01.2023

Pięcioro oskarżonych usłyszało wyroki, w związku ze sprawą zastrzelenie żubra w Dąbrównie, w której oskarżono osiem osób. Trzy z nich dobrowolnie poddały się karze.

Sędzia Iwona Wańczycka nie dała wiary wyjaśnieniom Remigiusza C., byłego sołtysa Warcimina, który od początku utrzymywał, że 17 listopada 2019 roku, ok. 4 rano w Dąbrównie był przekonany, że nie strzela do żubra tylko do dzika.

20-letni wówczas Remigiusz C., dwukrotnie oddał do zwierzęcia strzały z dubeltówki, w tym raz z przyłożenia, trafiając w okolice mostka oraz w serce.