Rekrutacja uzupełniająca do gdyńskich szkół średnich niedługo się rozpocznie. Co trzeba wiedzieć? Jakie są progi punktowe?

Gdynia. Rekrutacja do szkół średnich. Co musisz wiedzieć?

Przypomnijmy, że 8 lat temu do szkoły, obok siedmiolatków, trafiły dzieci z młodszego rocznika. To właśnie one dziś biorą udział w rekrutacji. Dlatego w Gdyni kandydatów do szkół średnich jest więcej niż ósmoklasistów.