Rekrutacja ratowników na tegoroczny sezon ruszyła w Gdańsku. Ile można zarobić? Jakie są wymagania? Sprawdźcie

Kąpieliska w Gdańsku. Tutaj bezpieczeństwa strzegą ratownicy

Mieszkańcy i turyści, którzy przyjeżdżają do Trójmiasta, by spędzić czas na plaży, a także zanurzyć się w morskiej wodzie, mogą to zrobić aż w 9 kąpieliskach w Gdańsku. Strzeżone plaże, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, prezentują się następująco: