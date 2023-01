Rekordowy rok dla portów morskich. Tyle towarów przeładowano w gdańskim porcie. Tak podsumował to Marek Gróbarczyk OPRAC.: Red.

Marek Gróbarczyk podsumował rekordowe wyniki przeładunkowe polskich portów morskich w 2022 roku. Wolumen przeładunków trzech wiodących portów: w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie – Świnoujściu wyniósł w 2022 r. 133,2 mln ton, co stanowi wzrost o ok. 18 proc. w porównaniu do 2021 r.