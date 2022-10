Rekordowa liczba wycieczkowców. Port Gdańsk podsumował tegoroczny, zakończony już sezon

W okresie pandemicznym rynek cruise’owy uległ załamaniu. Ale ten rok przyniósł wyraźne odbicie. Ze względu na wojnę w Ukrainie, w portach bałtyckich był większy ruch statków wycieczkowych. Wynikało to z decyzji armatorów - do największego rosyjskiego portu pasażerskiego w Petersburgu nie zawijały jednostki pasażerskie. Za to chętnie gościły one m. in. w polskich portach.

- Ten sezon był zdecydowanie najlepszy w historii portu. Zarówno jeśli chodzi o ilość jednostek zawijających do portu, jak i pod względem przychodów z opłat portowych, które były blisko 2,5 krotnie większe od poprzedniego rekordu z 2018 roku. Chcemy promować Port Gdańsk jako idealną destynację do podróży wśród zagranicznych armatorów, jak również mówić o ogromnym potencjale turystyki naszego regionu, dlatego jesteśmy obecni na największych targach cruise’owych na świecie – wyjaśnia Michał Stupak, menedżer klienta w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.