Rekordowa liczba projektów zgłoszonych do gdańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Mieszkańcom Gdańska nie brakuje pomysłów na co przeznaczyć miejskie pieniądze. Spora część projektów dotyczy tworzenia kolejnych miejsc do rekreacji i sportu czy instalacji nowego oświetlenia w wybranych dzielnicach Gdańska. Zgłoszono również projekty dotyczące zwierząt - wśród nich, stworzenia budki dla ptaków i owadów, wybiegów dla psów czy okna życia dla czworonogów.

"Dobry kierunek zmian w budżecie obywatelskim"

„Osoba oddająca zwierzęta byłaby zobowiązana do podpisania zrzeczenia oraz dokumentu zobowiązującego do sterylizacji matki (koszty pokrywałoby miasto). Osoba, która nie poddałaby zwierzęcia sterylizacji byłaby zobowiązana do poniesienia kary finansowej. Korzyści: Akcja ma na celu zapobieganie cierpieniu zwierząt, znalezienie im nowych domów oraz niekontrolowanemu rozmnażaniu” - napisała w uzasadnieniu autorka projektu, Julia Monkiewicz. Lokalizacja uzależniona byłaby od siedziby kliniki weterynaryjnej, wybranej w drodze przetargu. Koszt projektu to 10 tys. zł oraz 50 tys. rocznie na realizację zadania.