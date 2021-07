Rekordowa cena za nadmorską nieruchomość to 51 tys. zł za 1 metr kw. apartamentu w Juracie. Co bulwersuje? Ceny luksusu czy wielkiej płyty?

Jak wynika z danych Otodom, do czerwca br. w miejscowościach nadmorskich podwyżki cen ofertowych (r/r) są niezwykle zróżnicowane. Stosunkowo niewiele, bo o 6 proc. wzrosły one w Gdańsku i Świnoujściu, 7 proc. w Sopocie, 10 proc. w Mielnie, 11 proc. - w Kołobrzegu i Władysławowie, 12 proc. - w Gdyni, 14 proc. w Darłowie, 16 proc. w Jastarni, 21 proc. w Międzyzdrojach. Na czele rankingu znalazły się: Pobierowo - 27 proc. wzrostu, Dziwnówek - 31 proc. oraz Niechorze - 37 proc. wzrostu.

Geografia wzrostów

Czy z tego wynika, że chętni szukali wakacyjnych domów i mieszkań w miejscowościach mniej dotychczas przez turystów oblężonych, a więc tańszych, co spowodowało w nich wyższe wzrosty cen? Wcale nie! Może to brzmi niewiarygodnie, ale w tym rankingu Gdańsk czy Gdynia były „tanie” w stosunku do Pobierowa, Dziwnówka i Niechorza, bo średnie ceny w wymienionych miejscowościach wynosiły odpowiednio: 10 335 zł/m kw., 9 881 zł/m kw., w porównaniu do: 11 700 zł/m kw., 15 556 zł/m kw., 12 664 zł/m kw.