Regionalny Puchar Polski na Pomorzu. W finale w Pelplinie zmierzą się IV-ligowe Powiśle Dzierzgoń i III-ligowy Bałtyk Gdynia

Jeden, decydujący mecz został już do rozegrania w regionalnych Pucharze Polski na Pomorzu w sezonie 2020/2021. Historia lat ubiegłych pokazuje, że faworyci nie zawsze mogli sprostać zadaniu. W tych rozgrywkach przeznaczonych dla klubów amatorskich emocje i presja wewnętrzna często odgrywają decydującą rolę.

W środę, 9 czerwca o godz. 17 na stadionie w Pelplinie zmierzą się zespoły, które dzieli jedna klasa rozgrywkowa. Wyżej stoją akcję występującego w tzw. grupie mistrzowskiej III ligi grupy 2 Bałtyku Gdynia. Powiśle Dzierzgoń to z kolei IV-ligowiec, który znajduje się w dolnych rejonach tabeli.

- Decyzję o wyborze gospodarza finału podejmujemy zawsze z wyprzedzeniem, a w momencie, kiedy decydowaliśmy się na Pelplin, to nie było zgody na obecność kibiców na stadionie. Pojemność obiektu nie miała wtedy znaczenia. Według ostatniego rozporządzenia na trybuny podczas meczów piłkarskich może być zajętych do 25 procent miejsc, a w przypadku Pelplina to 125 miejsc. Stadion jest bowiem niewielki, dla 500 kibiców. Finały regionalnego Pucharu Polski staramy się organizować w różnych częściach regionu, wybierając raczej te niewielkie obiekty - wyjaśnia Agnieszka Matuszewska, wiceprezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.