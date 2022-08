Refleksje przy znikającym cukrze. Felieton Wojciecha Wężyka

Jak mi się coś skończy, to po prostu, w pantoflach i szlafroczku, co w Górnym Sopocie jest moim zdaniem wybaczalne, a może nawet dowodzi odpowiedniego stylu, szuram kilka metrów do pobliskiej „Żabki”. Wprawdzie ceny nie są zbyt przyjazne, ale za to wszystko, czego mi potrzeba, mam pod ręką.

Wtem, wraz z pojawieniem się informacji o szaleństwie wykupywania białej śmierci, które ogarnęło Polskę, zrelaksowany zakończonym właśnie urlopem, pomyślałem, że w minionym świecie pustych półek było jednak coś pozytywnego. O nie! Żadnego „komuno wróć”, nie w tym rzecz.

A jednak, jeśli dobrze się zastanowić, to wśród szeregu niewielkich i odwzajemnianych sąsiedzkich potrzeb, budziło się poczucie wspólnoty, której terytorium rozciągało się najczęściej w obrębie mieszkań składających się na klatkę schodową czy blok.

Rodziła się zależność od drugiego człowieka. Sytuacja, która dla większości z nas nie jest niczym przerażającym, a wręcz odwrotnie, uspokaja demony pojawiające się w konsekwencji źle rozumianego indywidualizmu i nadmiernej potrzeby radzenia sobie samemu z wszystkim, co nas spotyka.