Reda. Kilkunastoletni chłopiec wbiegł na tory i przebiegł przed jadącym pociągiem

2 czerwca wraz z kolegami robiliśmy zdjęcia pociągu TLK Lubomirski relacji Przemyśl - Kołobrzeg nr 38154. Fotografia transportu kolejowego to moje hobby. Na stacji PKP Reda na peron 2 robiąc zdjęcie przypadkowo sfotografowałem przerażająca sytuacje. Dziecko, na oko 10 - 11 lat, przebiegło przez tory tuż przed nadjeżdżającym składem. Jego kolega obserwował jego wyczyn na peronie. Jak widać na zdjęciach ewidentnie było to zadanie lub wyzwanie - pisze w mailu do naszej redakcji nasz czytelnik Krystian.