RDOŚ chce kary dla spółdzielni mieszkaniowej na gdańskiej Zaspie. Powodem blokowanie siedlisk dla jerzyków w blokowiskach

- To gatunek, który żyje w powietrzu. Nawet śpi, je i kopuluje w locie. Nie można mówić, że ptaki mogą budzić wątpliwości sanepidu. To łatka, którą próbuje przyczepić spółdzielnia mieszkaniowa . Wiele spółdzielni otwiera te wloty. To gatunki, które są prawem chronione, nie można ich siedlisk tak łatwo zabudować, bo to jest prawnie zabronione. Nie można niszczyć ich siedlisk lęgowych, którymi są te wloty. Jerzyk jest gatunkiem, który przywykł do życia wśród ludzi. Człowiek zaczął jednak zamykać miejsca, które kiedyś im udostępniać - mówi naukowiec.

O sprawę zapytaliśmy Annę Wiśniewską - zastępczynię prezesa spółdzielni ds. ekonomiczno-finansowych.

- W zeszłym roku przy remoncie elewacji nie było jerzyków. Zamknięto kratki w otworach wentylacyjnych. To stara sprawa. Jeżeli chodzi o siedliska, to bylibyśmy wdzięczni by organizacje ornitologiczne dostarczyły nam budki dla ptaków, bo my nie mamy na to środków. Ludzie biją w spółdzielnię, ale nikt nic nie robi. Mam podwyższyć opłaty mieszkańcom i stawiać budki dla ptaków? Przepisy mi na to nie pozwalają. Mogę obciążać mieszkańców za korzystanie z lokalów, ale nie są to budki. Nikt kratek nie będzie otwierał - mówi Anna Wiśniewska.