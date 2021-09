Ratownicy ze szpitala w Kościerzynie dogadali się z zarządem i wycofali wypowiedzenia

Na ten moment czekali nie tylko ratownicy, ale także mieszkańcy, którzy obawiali się, że wkrótce może zabraknąć obsady karetek. Zarządowi Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie udało się zawrzeć porozumienie z ratownikami, którzy w połowie sierpnia złożyli wypowiedzenia z pracy. Powodem były zbyt niskie zarobki.

- Zarząd szpitala uzyskał porozumienie dotyczące dalszej współpracy i warunków płacowych ratowników medycznych - mówi Marta Hess ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - W wyniku czego wypowiedzenia zostały wycofane, a udzielanie świadczeń jest zabezpieczone.

Protesty ratowników miały miejsce w całym kraju. Jak podkreślali protestujący, muszą pracować w permanentnym obciążeniu psychicznym i fizycznym, a niskie wynagrodzenie, przelało czarę goryczy. Żeby zarobić na życie pracują po kilkaset godzin miesięcznie. Tymczasem to oni najczęściej są pierwsi na miejscu wypadków, jeżdżą do pacjentów, których życie jest zagrożone. Do ich obowiązków należy przede wszystkim ocena zdrowia chorego, poszkodowanego, udzielenie mu pierwszej pomocy, a jeśli zachodzi taka konieczność, podtrzymywanie funkcji życiowych, również podczas transportu do szpitala. To bardzo odpowiedzialny zawód, lecz wciąż nisko opłacany.