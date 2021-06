Rasmus Jensen nowym kapitanem Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Opaskę przejął po Krystianie Pieszczku

- Krystian w tym momencie chce się skoncentrować na rozwiązaniu swoich problemów. Uznał, że tak będzie lepiej dla drużyny. Szanuję jego decyzję i jednocześnie wiem jak bardzo jest rozczarowany swoimi wynikami. To bardzo dobry zawodnik, który na pewno jeszcze w tym roku dołoży sporo punktów do dorobku zespołu i pomoże nam w walce o realizację celów na bieżące rozgrywki. Wszyscy w klubie wierzymy w Krystiana i w to, że już za chwilę zapomnimy o jego problemach - powiedział menedżer gdańskiej drużyny.

Teraz rękawicę podejmuje Duńczyk Rasmus Jensen. On i reszta zespołu zdają sobie sprawę, w jakim punkcie są, a w jakim być powinni. Z pewnością 9 punktów po 8 spotkaniach to nie jest wynik, który kogokolwiek w Gdańsku może satysfakcjonować. Wybrzeże ma duży potencjał, ale znacząco skomplikowało sobie drugą część sezonu zasadniczego i musi walczyć o miejsce w play-offach.

- Rozumiem i szanuję decyzję Krystiana. To doświadczony zawodnik i najlepiej wie, jak wrócić do właściwej formy. Jeśli przejęciem od niego tej roli mogę pomóc mu i drużynie, to oczywiście się zgodziłem. Wszystkim nam zależy na dobrym wyniku - powiedział Rasmus Jensen - W sporcie żużlowym funkcja kapitana jest znacznie bardziej symboliczna niż w innych dyscyplinach, ale oczywiście jestem do dyspozycji kolegów z drużyny i menedżera, kiedy tylko będą tego potrzebowali.