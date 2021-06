Ranking Perspektywy 2021. Politechnika Gdańska najlepszą uczelnią na Pomorzu. Jak wypay pozostałe uczelnie z naszego regionu?

Opublikowanie Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy to wydarzenie, któremu co roku towarzyszy mnóstwo emocji i wśród kadry profesorskiej i wśród obecnych oraz przyszłych studentów. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021, który niedawno się ukazał, to w istocie cztery różne rankingi, ale najbardziej oczekiwany jest Ranking Uczelni Akademickich - uwzględnia on wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i przygląda się takim aspektom jak prestiż danej uczelni, innowacyjność, czy pozycja absolwentów na rynku pracy. Jak w Rankingu Uczelni Akademickich poradziły sobie placówki z naszego województwa?

PG najlepsza na Pomorzu

W tegorocznej edycji Politechnika Gdańska zajęła 6. miejsce, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję wśród uczelni w północnej Polsce. Z kolei w klasyfikacji polskich uczelni technicznych Politechnika Gdańska po raz pierwszy znalazła się na podium, zajmując wraz z Politechniką Wrocławską 3. miejsce.