Ranking krajowy UEFA. 28 pozycja Polski na koniec lipca 2022 roku. Punktować będą już tylko Lech Poznań i Raków Częstochowa Rafał Rusiecki

Radoslaw Murawski, Kristoffer Velde i Joao Amaral z Lecha Poznań mogą jeszcze poprawić pozycję Polski w rankingu krajowym UEFA Robert Wozniak

Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk to zespoły, które w europejskich rozgrywkach sezonu 2022/2023 miały zbierać doświadczenie, a przede wszystkim punkty do klubowego rankingu UEFA. Na koniec lipca 2022 roku sytuacja jest taka, że Polskę w pucharach reprezentują już tylko dwa kluby. To wynik zawstydzający, bo malutka Malta ma nadal trzech przedstawicieli.