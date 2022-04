Rajd Płyniemy Polsko. Motorowodniacy zawitają do Mechelinek koło Gdyni i pomogą dzieciom z Ukrainy. Odbędzie się rodzinny piknik

Wydarzenie to ma nie tylko wymiar sportowy, ale także charytatywny. Uczestnicy wyścigu wyrażą swoje poparcie dla ogarniętej wojną Ukrainy oraz będą zbierać fundusze na zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci.

Rajd zainaugurowany zostanie we wtorek, 3 maja w marinie w Płocku. Motorowodniacy pokonają trasę Wisłą do Włocławka. Uczestnicy rajdu wypłyną następnie na Morze Bałtyckie i ścigać będą się aż do Morskiej Bazy Szkoleniowej w Mechelinkach, gdzie pojawią się 5 maja. W godz. 12-15 odbędzie się w tym miejscu piknik rodzinny. Zaproszone zostaną dzieci z Ukrainy oraz najmłodsi, niepełnosprawni mieszkańcy Kosakowa. Czekał będzie na nich poczęstunek, możliwość popływania skuterem, a także gry i zabawy z animatorami. Odbędzie się też kolejny etap rywalizacji na wodach Zatoki Gdańskiej, zakończony paradą skuterów pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”.