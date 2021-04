Rafał Trzaskowski na konferencji z pomorskimi samorządowcami. Zaapelowali o uczciwy i transparentny podział środków Funduszu Odbudowy

- Nikt z nas jest przeciw, aby środki z unii trafiły do Polski, do naszych województw, do naszych gmin. Jednocześnie oczekujemy, by te środki, były dzielone w sposób transparentny - mówił marszałek Mieczysław Struk , podczas konferencji zorganizowanej w zabytkowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie. - Proponowaliśmy i nadal proponujemy, aby 40 proc. środków, z ponad 58 mld euro, trafiło do polskich regionów i samorządów. Rozwiązania, które proponuje rząd są nie do przyjęcia, także z jeszcze jednego powodu. Rząd chce, by samorządy w Polsce skonsumowały połowę pożyczek na realizację projektów, a tylko 20 proc. dostępnych dotacji. Na to nie może być naszej zgody.

Prezydent Warszawy pojawił się w Sopocie, by dołączyć do apelu środowisk samorządowych w sprawie podziału środków w ramach Krajowego Programu Odbudowy . W czwartek rząd przedstawił drugą wersję KPO, która dla znacznej części pomorskich wójtów, burmistrzów i prezydentów jest nie do zaakceptowania. Negatywnie zaopiniował ją m.in. Związek Miast Polskich.

Rząd musi potraktować nasze postulaty serio

Przedstawiciele lokalnych władz zaapelowali do rządu o podjęcie dialogu. z kolei do pozostałych sił politycznych zwrócili się o wstrzymanie z popieraniem obecnej wersji KPO, do czasu skonsultowania projektu ze środowiskami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi czy przedstawicielami pracodawców. Przypomnijmy, że marszałek Elżbieta Witek zaproponowała głosowanie w tej sprawie na posiedzeniu, które odbędzie się 4 maja. Wcześniej głosowanie "za" zadeklarowała Lewica, która oczekuje od rządu realizacji jej wyborczych postulatów.

- Fundusz to wielka szansa, ale pieniądze powinny trafić do wszystkich. Nie może się on stać funduszem jednej partii – mówi prezydent Rafał Trzaskowski. - Mieliśmy już pierwszą wersję Krajowego Programu Odbudowy, teraz pojawiła się druga, i jak widać, nigdy nie wolno kupować kota w worku. Rząd musi potraktować nasze postulaty serio, ponieważ wszyscy będziemy odpowiedzialni za wdrażanie unijnych priorytetów, m.in. za walkę z kryzysem klimatycznym oraz o czyste powietrze. Chcemy mieć pewność, że to na co się umówimy, później zostanie wcielone w życie.

- Proponujemy, by wykorzystać aparat urzędniczy w regionach, który obecnie zarządza Regionalnymi Programami Operacyjnymi, także do Krajowego Programu Odbudowy. Jesteśmy gotowi przejąć na siebie odpowiedzialność za wdrażanie środków europejskich, bo tylko to gwarantuje, że trafią one do każdej gminy i wioski - mówił marszałek Struk.