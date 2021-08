Rafał Siemaszko będzie grał w IV lidze. KTS-K GOSRiT Luzino pozyskał byłego napastnika Arki Gdynia

34-letni Rafał Siemaszko wrócił na Pomorze po sezonie spędzonym w II-ligowym Sokole Ostróda. Na tym poziomie rozgrywkowym zaliczył 30 spotkań, ale tylko w czterech z nich cieszył się ze zdobyczy bramkowej.

Siemaszko to piłkarz, który walnie przyczynił się do zdobycia Pucharu Polski przez Arkę Gdynia, kiedy to zdobył w dogrywce jedną z bramek. 2 maja 2017 roku żółto-niebiescy sensacyjnie pokonali w finale faworyzowanego Lecha Poznań. Sezon 2016/2017 był najlepszym w karierze pochodzącego z Pomorza piłkarza. Tylko w ekstraklasie zdobył wówczas 11 bramek. A jego łączny bilans w najwyższej lidze w Polsce to 104 mecze i 18 goli.