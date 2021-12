Radunia Stężyca ma w planie siedem sparingów zimowych. Piłkarze beniaminka eWinner 2 Ligi dostali miesiąc urlopu

Sparingi zimowe 2022 Raduni Stężyca

Radunia Stężyca bardzo dobrze spisuje się w debiutanckim sezonie w eWinner 2 Lidze. Podopieczni trenera Sebastiana Letniowskiego jesienią rozegrali 20 meczów, w których zdobyli 32 punkty. To przełożyło się na czwarte miejsce w tabeli, które gwarantuje grę w barażach o Fortunę 1 Ligę.

Zawodnicy Raduni mają teraz długi urlop na regenerację. Przerwa potrwa od 5 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku. We wtorek, 4 stycznia piłkarzy przyjadą do Stężycy na badania motoryczne i pierwszy trening. Radunia rozegra zimą siedem sparingów, rozpoczynając od testu z najsilniejszą w regionie Lechią Gdańsk (PKO Ekstraklasa). Następnie będzie się mierzyć z teoretycznie słabszymi przedstawicielami III i IV ligi. We Władysławowie, gdzie uda się na 10-dniowy obóz przygotowawczy, rozegra mecze kontrolne z I-ligowcami: Arką Gdynia i Stomilem Olsztyn.