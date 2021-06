Radosław Michalski przed meczem ze Szwecją: Tak zawsze było, że jeśli Polska ma odnieść sukces, to super muszą zagrać bramkarz i napastnik

Polacy w meczu ze Szwedami muszą zaatakować, ponieważ aby awansować dalej muszą wygrać. Jak ten mecz pana zdaniem może się ułożyć? Szwedzi mają pewny awans, czyli oni nic nie muszą. Wiedzą, że turniej trwa dalej, więc będą chcieli oszczędzić trochę sił. Spodziewam się, że staną sobie z tyłu i będą czekać na nas. Szwedzi umieją to robić, potrafią przeszkadzać. W tym są fenomenalni. Mają też tego Alexandra Isaka na kontrataki. Trzeba też zwrócić uwagę na stałe fragmenty gry , bo w tym są bardzo mocni. Spodziewam się, że prowadzenie gry będzie po naszej stronie. Może to i dobrze, bo większość naszych zawodników ze środka pola lubi taką grę. Trener też lubi taką grę. Z tego co widziałem na treningu ( Radosław Michalski był na stadionie w Gdańsku we wtorkowe przedpołudnie - przyp.), to bardziej pracujemy nad grą ofensywną, niż defensywną. Jesteśmy chyba na to nastawieni, że to my będziemy być stroną aktywną.

Piłkarze są gotowi na to, że będą musieli zaatakować i uważać na defensywnie usposobionych Szwedów?

To nawet widać po wynikach w poszczególnych grupach. Szwedzi mają pewny awans, a przez to w głowie im już świta kolejny mecz na turnieju. Ze strony rywali nie spodziewam się więc jakiś szarż. To będzie normalny mecz, chociaż Szwedzi na pewno nie położą się i nie powiedzą: strzelajcie, róbcie, co chcecie. Będą się raczej dobrze przesuwać w obronie, tak jak to najlepiej potrafią. Na pewno będą bardziej czekać na nas, niż atakować. Chłopcy są na pewno na to przygotowani. Trener też.

W meczu ze Szwecją Polacy pewnie będą mieli większe posiadanie piłki, niż w spotkaniu z Hiszpanią, gdzie było to ok. 30 procent czasu gry.

Przyznam się, że oglądałem ten mecz i jak zobaczyłem statystykę celnych podań 660 o 150, to przyznam, że nie było widać aż takiej różnicy. Trzeba więc powiedzieć, że to "klepanie" hiszpańskie, ta tiki-taka, jest trochę bezsensowna. W Hiszpanii to wszystko wygląda fajnie do 16. metra, ale później tych sytuacji nie jest za wiele. Umówmy się, że to posiadanie piłki nie decyduje o wszystkim.

Jeśli uda się pokonać Szwecję, to najbardziej realny jest scenariusz z zajęciem drugiego miejsca w grupie. A wtedy w 1/8 finału trafić możemy na Czechy lub Anglię. Pan miał okazję grać kiedyś z jednymi i drugimi. Z kim mogłoby być łatwiej?

To dosyć trudne pytanie. Gdyby odpowiadać od razu, to pewnie wszyscy wybraliby Czechów. To podobny styl i drużyna w zasięgu. Z drugiej strony, patrząc na mecze na Wembley i postawę Anglików, zastanawiam się, czy nie lepiej zagrać z nimi. Ja zawsze lubiłem grać przeciwko Anglikom. Nie zastanawiam się jednak nad tym, bo w kolejne fazie nie ma wielkiej różnicy. Poprzeczkę trzeba będzie sobie i tak postawić wyżej, niż w grupie i spróbować wygrać.