Radosław Michalski o nowej funkcji w reprezentacji Polski: Ostatnie zamieszania wokół drużyny narodowej nie wyglądały dobrze

Wraca pan do reprezentacji Polski?

Można powiedzieć, że to powrót. Prezes Cezary Kulesza doszedł do wniosku, że trochę brakuje takiej funkcji, bo zarząd nie do końca jest informowany o wszystkim. Prezes postanowił więc wyznaczyć jedną osobę, która będzie w stałym kontakcie z trenerem, zawodnikami, rzecznikiem. A to po to, żeby nie było potem takich sytuacji jak ostatnio. Musimy się trochę przyznać do błędu, bo jedna wersja była od rzecznika, druga od trenera, a trzecia od zawodników. Nikt tego nie scalał. Prezes postanowił więc taką osobę oddelegować. Kiedyś, jeszcze za prezesa Zbigniewa Bońka, również była taka osoba. To Marek Koźmiński jeździł na wszystkie zgrupowania i czuwał nad wszystkim. Teraz będę to ja.

To jest pokłosie tej nieszczęsnej sytuacji z premią za mistrzostwa świata?

To już nie tylko z premią. Było jeszcze wiele niedomówień z dziennikarzami i z rzecznikiem trenera. Potem te wersje tak się zmieniały, że w końcu nawet my sami, ludzie, którzy powinni wszystko wiedzieć, nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Tak na pewno nie może być. Trzeba się przyznać do błędu, że mogliśmy to wcześniej zrobić, bo źle to wyglądało. Trochę trener został sam na lodzie, trochę rzecznik ze swoim. To nie wyglądało dobrze.