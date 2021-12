„Radny ma głos”. Marek Dudziński, gdyński radny, przedstawia raport o zatrudnieniu w jednostkach miasta Gdyni

Wiele osób czekało i było zainteresowanych moją analizą dot. zatrudnienia w jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Gdyni. Proszę zauważyć, że specjalnie w pierwszym zdaniu nie użyłem frazy "w Urzędzie Miasta Gdyni", ponieważ mogłoby to sugerować, że chodzi tylko formalnie o samą jednostkę jaką jest urząd. Co dałoby nam nieprawdziwy obraz sytuacji, jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się, ile osób jest zatrudnionych we wszystkich jednostkach miejskich, do których oprócz wydziałów UM należą również gminne jednostki organizacyjne (36 jednostek), spółki prawa handlowego z dominującym udziałem Miasta Gdyni (6 spółek), placówki oświatowe (99 placówek).

Gdyńscy urzędnicy. Ilu ich jest?

Wszystko zostało opracowane przeze mnie na bazie pliku źródłowego otrzymanego w ramach odpowiedzi (mocno spóźnionej) na moją interpelację. Niestety, nie otrzymałem informacji nt. zatrudnienia w placówkach oświatowych za lata 2018-2020. Otrzymałem tylko za 2021 r.