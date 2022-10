Radni Koalicji Obywatelskiej narzekają na brak środków z KPO. Zapomnieli, że o ich blokadę dla Polski prosili politycy z ich ugrupowania?

- Mamy konkretne plany, które mają podnieść jakość życia w naszym mieście, jednak te środki na ich wykonanie są zagrożone. Trasa PKM prowadząca na południe, nowe trasy tramwajowe czy kwestie związane z Zielonym Ładem mogą nie zostać zrealizowane - przekazał zgromadzonym wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. - Nie dostajemy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i jeżeli nie dostaniemy pieniędzy z Europy, nie będziemy w stanie zrealizować inwestycji. Stracą na tym tylko zwykli obywatele. Apelujemy do radnych PiS, jak i do wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, by zabrali głos w tej sprawie.