Radna bez maseczki na sesji Rady Powiatu. Agnieszka Grzegorzewska została uniewinniona. Jest wyrok sądu drugiej instancji

Radna bez maseczki na sesji Rady Powiatu. Jest prawomocny wyrok

Nieco ponad roku temu, bo 25 września 2020 roku Agnieszka Grzegorzewska uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Malborskiego bez maseczki, wbrew przepisom wprowadzonym przez rząd. Policję wezwał samorządowiec Janusz Kasyna. Potem opowiadał nam, że zapłacił za to hejtem, który wylał się na niego w mediach społecznościowych.

Policjant przyjechał, grzecznie poczekał do zakończenia posiedzenia, zaprosił radną do radiowozu i zaproponował mandat. Agnieszka Grzegorzewska odmówiła, sporządził więc wniosek do sądu.

W czerwcu 2021 roku malborski sąd uznał radną winną tego, że „wykroczyła przeciwko przepisom porządkowym”. Przypomnijmy, że nakaz noszenia maseczek obowiązuje na podstawie rozporządzenia odwołującego się do ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Sędzia Ewa Szadurska-Rybczyńska, rozstrzygająca w pierwszej instancji, stwierdziła, że ustawę z 2008 r. „można stosować, aby zabezpieczyć ludzi w danej sytuacji epidemicznej”. Istnieje „delegacja ustawowa”, która uzasadniała wprowadzenie ograniczeń rozporządzeniem, w wyniku wcześniej ogłoszonego stanu epidemii. A koronasceptycy podważali nakaz, uznając go za niezgodny z konstytucją.