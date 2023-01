Radek Liszewski o roli w "Ślubie doskonałym", a także graniach na weselach. Czy występował? Co zrobić, by zaprosić zespół Weekend? WIDEO

Fani muzyka będą mogli go poznać w nowej roli - aktora. Zaprezentował się w filmie "Ślub doskonały", gdzie wystąpił u boku takich gwiazd, jak m.in. Aleksandra Adamska oraz Ewa Kasprzyk.

To była niesamowicie fajna przygoda, a dodatkowo poznałem super ludzi. Wystarczy przyjrzeć się obsadzie, by zobaczyć, kto gra. Byłem ciekawy tego, jak będzie to wyglądało i jak mnie przyjmą. Trochę się stresowałem, a jednocześnie byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak mnie przyjmą, czy będą chcieli rozmawiać. Było jak w rodzinie. Wyniosłem z tego pozytywne wrażenia. Cieszę się, że miałem okazję w końcu zostać namiastką aktora, bo grałem pewną postać, którą już niedługo zobaczymy - powiedział Radosław Liszewski w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim.