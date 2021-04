Rada Miasta Gdańska apeluje do rządu o większy udział samorządów w Krajowym Planie Odbudowy

W tym tygodniu sejmowa Lewica zawarła porozumienie z rządem premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiedzieli, że poprą przyjęcie Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy jeżeli PiS zrealizuje ich postulaty dotyczące budowy mieszkań na wynajem, wsparcia szpitali powiatowych oraz branż gastronomicznej i hotelarskiej. Nad realizacją tych postulatów ma czuwać komitet monitorujący, w skład którego wchodziliby przedstawiciele opozycji, związków zawodowych oraz samorządowcy. Są krytykowani za to przez liderów Platformy Obywatelskiej.

Radni KO oraz WDG przygotowali apel do premiera, w którym domagają się włączenia dużych miast oraz organizacji społecznych do grona beneficjentów KPO. Apelują o większe włączenie samorządów w wydatki z KPO oraz postawienie na takie cele jak transport, zielona energia czy cyfryzacja. Radni PiS byli przeciwko.

- 770 mld zł dla Polski, czy też jak niektórzy mają tu na obrazkach "dla swoich". Dlaczego by nie? Swój nad Wisłą, oznacza polski, znaczy nasz. 770 mld zł to ok. 150 proc. budżetu Polski na rok 2021. To 179 budżetów miasta Gdańska. Sumując te rozważania co do kwot, to wielka szansa, którą warto i trzeba wykorzystać. Doskonale wie o tym polski rząd, radni PiS, merytoryczna część polskiej opozycji, wiedzą Polacy, jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej. Mając taki obraz, należy postawić pytanie: na czym polega problem? Myślałem jak to ująć i doszedłem do wniosku, że da się to wyjaśnić w dwóch słowach: Koalicja Obywatelska. Jej problem polega na tym, że na dobrą sprawę nie powiedziała, że popiera Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy. KO piętnowała polityków, którzy podjęli rozmowy z rządem polskim. Co w tym złego? Nie potrafię tego zrozumieć. KO nie widzi problemów w formułowaniu tak absurdalnych apeli, które mają trafić do premiera - mówił radny PiS Andrzej Skiba.