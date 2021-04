Punkt Szczepień Powszechnym przy ulicy Dębowej 21: wiesz, jak do niego dojść, kiedy wysiadasz z autobusu na przystanku Focha? (galeria)

- Punkt jest świetnie wyposażony i dobrze zorganizowany, szacun dla służb medycznych i wszystkich organizatorów, natomiast dojście przez Focha nie było takie łatwe, oczywiste i na pewno nie jest dla osoby, która nie jest w pełni sprawna, bo trzeba po drodze korzystać z bardzo stromych schodów - pisze mieszkanka Gdańska. - Ze dwa razy się zgubiłam, na szczęście liczne oznakowania pozwoliły mi wrócić na właściwą drogę. Trzeba ich po prostu wypatrywać, bo pewnym momencie trzeba zejść z ulicy i wkroczyć na tereny zielone. Dla kobiety trochę stresujące jest błąkanie się między akademikami deszczowym, ciemnym popołudniem, ale kiedy dotarłam do hali, zobaczyłam, że osoby, które przyjechały do punktu samochodem, miały jeszcze więcej stresu podczas próby manewrów na tej wąskiej uliczce.

Na stronie Zarządu Transportu Miejskiego zamieszczona jest szczegółowa informacja, jak dotrzeć do punktu przy Dębowej 21.

- Osoby, które zdecydują się dotrzeć na szczepienia samochodem, informowane są, aby korzystały ze specjalnie uruchomionego, bezpłatnego parkingu na Placu Zebrań Ludowych. Po pozostawieniu samochodu na bezpłatnym parkingu istnieje możliwość dojścia do punktu piechotą około 1500 metrów ul. Trakt Konny, Chodowieckiego, Orzeszkowej i Dębową lub skorzystania z komunikacji miejskiej. Ze znajdującego się obok przystanku tramwajowego „Brama Oliwska” możliwy jest dojazd do hali liniami: 2, 3, 4 (w dni powszednie), 6, 9 i 12. Należy wysiąść na kolejnym przystanku - „Chodowieckiego”, a następnie dojść ul. Chodowieckiego, Orzeszkowej i Dębową około 1000 m. To jest opcja dla wszystkich osób, które korzystają z tramwajów.