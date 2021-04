Punkt Szczepień Powszechnych w Pruszczu Gdańskim. Tu będzie mogło zaszczepić się nawet 400 osób dziennie

Powiat gdański przygotowuje się do masowych szczepień przeciw COVID-19. Punkt Szczepień Powszechnych ma znajdować się w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących przy ul. Wojska Polskiego 4.

- To miejsce na punkt szczepień przeciw COVID-19 zaproponowaliśmy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, wstępnie lokalizacja została przyjęta. Po pełnym przygotowaniu punktu odbędzie się kontrola obiektu przez komisję z NFZ i wtedy uzyskamy ostateczne potwierdzenie, czy możemy tu tych szczepień dokonywać - mówi Stefan Skonieczny, starosta gdański . - Punkt jest dobrze zlokalizowany, łatwo dostępny dla mieszkańców Pruszcza i powiatu gdańskiego , z kilkoma parkingami. Są tu także gabinety medyczny i lekarski. Od strony medycznej punkt będzie prowadzony przez przychodnię Med Expert z ul. Grunwaldzkiej. Ten podmiot zgłosił się do prowadzenia i został wybrany. Ma już doświadczenie, ponieważ wykonywał już szczepienia.

- W Pruszczu działamy od lat, dlatego zgłosiliśmy się do tworzenia i prowadzenia tego punktu szczepień - mówi Marek Draczyński, kierownik przychodni Med Expert. - Obecnie przygotowujemy pomieszczenia i domawiamy ostatni sprzęt. Jesteśmy przygotowani na 300-400 szczepień dziennie. Taka ilość powinna zaspokoić potrzeby naszego rejonu na szczepienia. Ale to wszystko będzie uzależnione od dostępności szczepionek. Personel medyczny mamy doświadczony, kwalifikacje będą przeprowadzać lekarze, a szczepić pielęgniarki.

Obecnie trwa przygotowanie infrastruktury, pomieszczeń, oznaczeń, omawiane są jeszcze ostatnie szczegóły, tak by wszystko było zgodne z wytycznymi NFZ.

Do szczepień kwalifikować będzie kilku lekarzy, w osobnym pomieszczeniu będzie odpowiednia liczba stanowisk do szczepień. Oprócz tego w punkcie będą pracownicy administracyjni, którzy będą nadzorowali ruch pacjentów, pomagali przy wypełnianiu ankiet, kierowali do odpowiednich pomieszczeń.