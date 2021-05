Punkt szczepień powszechnych w Gdynia Arenie już działa. Pierwsze osoby już zaszczepione, Gdynia czeka na powrót do normalności

– Marzymy o tym, by wrócić do normalności, a wszyscy wiemy, że jedyną drogą, aby to osiągnąć, jest po prostu wysoki odsetek zaszczepionych mieszkańców Pomorza i Gdyni – mówi prezydent Wojciech Szczurek . Na ten moment czekaliśmy od wielu miesięcy. Śledząc w tym smutnym czasie statystyki, bardzo czekaliśmy na taki moment, w którym pojawi się możliwość realnego zwycięstwa z pandemią. Jest jedyna droga do tego zwycięstwa i tą drogą są masowe szczepienia. Liczę na to, że działania, które podejmujemy, pozwolą nam skutecznie zbudować tarczę, która obroni nas w przyszłości przed tragicznymi skutkami koronawirusa.

We wtorek, 04.05, uruchomiony zostanie drugi punkt szczepień powszechnych - w budynku Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Redłowie (ul. Powstania Styczniowego 9B), gdzie znajdzie się kolejnych 6 stanowisk. Zgodnie z planem punkt ma działać od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 13:30.

- Oczywiście jesteśmy ostrożni i wiemy, że to nie tak, że nie może być kolejnych wzrostów zachorowań. Jedyną metodą na to, żeby ograniczyć to ryzyko, taką metodą prewencyjną, są szczepienia. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby tych szczepień wykonać jak najwięcej – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Punkt w Gdynia Arenie działa przez sześć dni w tygodniu: