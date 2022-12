Puck. Przez sześć lat ukrywał się przed organami ścigania. Wpadł w ręce dzielnicowego, który znalazł go na terenie gminy Władysławowo

W czwartek, 8 grudnia 2022 r. dzielnicowy z KPP w Pucku uzyskał informację, że poszukiwany listem gończym 33-latek może przebywać na terenie Władysławowa.

- Policjanci pojechali tam, by zweryfikować ustalenia. Gdy dotarli na miejsce, ich uwagę zwróciło dziwne zachowanie członka rodziny poszukiwanego. Wtedy dzielnicowy nabrał pewności, że jego informacja może być trafna - powiedział asp. Łukasz Brzeziński, oficer prasowy KPP w Pucku. - Funkcjonariusz nie dał się zwieść i poprosił o okazanie wszystkich pomieszczeń. Kiedy mundurowy wszedł do środka, od razu rozpoznał poszukiwanego, natychmiast go obezwładnił i zatrzymał. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. Po sprawdzeniu jego danych potwierdziło się, że to poszukiwany od sześciu lat listem gończym 33-latek.