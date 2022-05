Puchar PZŻ w Krynicy Morskiej. Żeglarze musieli sprawdzić się w zmiennych warunkach wiatrowych

Tym razem zawodnicy nie mieli szczęścia do wiatru. Pierwszego dnia regat z powodu zbyt silnych warunków wiatrowych sędziowie w obawie o bezpieczeństwo żeglarzy nie zdecydowali się na puszczenie wyścigów, zaś w niedzielę, ostatniego dnia regat, rozegrano tylko jeden wyścig. Jedynie w sobotę wiało na tyle stabilnie, że odbył się komplet wyścigów.

- Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego to impreza, w której szansę na pokazanie się ma w szczególności żeglarska młodzież. Dla nas trenerów jest to również doskonała okazja do obserwacji najbardziej utalentowanych żeglarzy, sprawdzenia jak się rozwijają, jakie robią postępy, gdzie mają rezerwy. Te wszystkie informacje później okazują się bardzo przydatne w planowaniu ich żeglarskiego rozwoju i typowaniu na kolejne klasy. Cieszę się, że w tym roku do Krynicy przyjechały ścigać się bardzo mocne nazwiska, jak Agata Barwińska, aktualna wicemistrzyni świata w klasie Laser, czy zawodnicy ze światowej czołówki w klasie 49er. Możliwość rywalizacji z tak doświadczonymi żeglarzami stanowi dla tych młodych zawodników dodatkową motywację i jest świetną nauką - mówi Rafał Szukiel, trener główny PZŻ ds. dzieci i młodzieży.