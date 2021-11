Pucczanin o pseudonimie Paulus Sagittarius tworzy miniaturowe gitary [zdjęcia] Magdalena Gębka-Scuffins

Pucczanin odkrył w sobie talent i pasję, a w połączeniu z wykształceniem i doświadczeniem, skrzętnie wykorzystuje je do spełniania marzeń i do pomagania. Wykonuje miniatury gitar w skali 1:4, przykłada uwagę do każdego, najdrobniejszego szczegółu. Jak wygląda proces tworzenia takiej miniatury? Czy jest wielu chętnych? Rozmowa z Paulusem Sagittariusem.