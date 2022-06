Publiczny Terminal Promowy w Gdyni inauguruje swoją pracę. W piątek, 17 czerwca 2022 r. wypłynie stąd pierwszy statek, prom "Stena Spirit"

- Otwarcie Publicznego Terminalu Promowego zbiega się z 99. urodzinami Portu Gdynia. To wielki i ważny dzień dla portu - mówił podczas uroczystości we wrześniu 2021 roku Jacek Sadaj, prezes Portu Gdynia. - To wspaniały prognostyk dla kolejnych inwestycji, które będziemy realizować. Publiczny Terminal Promowy jest naszą największą inwestycją od blisko pół wieku. Budynek imponuje rozwiązaniami technicznymi, które wpłyną wydatnie na ilości towarów, które będą przeładowywane i transportowane u nas.