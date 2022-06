Publiczny Terminal Promowy w Gdyni działa! Właśnie wypłynął z niego pierwszy statek, prom "Stena Spirit"

Gdynia. Z terminalu promowego wyruszył pierwszy statek. To prom "Stena Spirit"

Publiczny Terminal Promowy to największa inwestycja w Porcie Gdynia od ponad pół wieku. Budynek imponuje m.in. rozwiązaniami technicznymi, które wpłyną wydatnie na ilości towarów, które będą przeładowywane i transportowane w Porcie Gdynia. Budowa terminalu pochłonęła blisko 300 milionów złotych, stanął on w miejscu wyburzonego wcześniej magazynu. Terminal ma powierzchnię 7 hektarów i obsługuje nawet do czterech 240-metrowych promów dziennie.