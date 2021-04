Ptasia grypa na Pomorzu. W Janowiczkach w gminie Nowa Wieś Lęborska wykryto ognisko choroby. Padło ok. 60 kur

Ptasia grypa nie oszczędziła żadnej z ok. 60 kur, hodowanych w gospodarstwie w Janowiczach. Pierwszym sygnałem choroby wśród drobiu było to, że kury rzadziej się "niosły", jajek było mniej. Potem zaczęły padać dzień po dniu pisklęta.

- Na koniec z objawami zasinienia dzwonków, zaczęły padać starsze kury -

mówi Izabela Filipionek Powiatowy Lekarz Weterynarii

. - Objawy ptasiej grypy bywają różne. Czasem to zmniejszenie nieśności kur, może też to być zmniejszone spożycie paszy, lub kury mogą po prostu padać.

Ptasia grypa na Pomorzu. Stado wybite co do sztuki

W Janowiczkach padły wszystkie kury, hodowane w chowie przyzagrodowym, ptasia grypa wybiła stado co do sztuki. Martwy drób już wyjechał do zakładu utylizacyjnego