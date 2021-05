Pseudohodowla w Starej Hucie k. Kartuz. Jest tymczasowy areszt dla właścicieli. Na ich posesji znaleziono zwłoki ok. 250 psów Maciej Krajewski

Sąd Rejonowy w Kartuzach przychylił się do wniosku prokuratury rejonowej. Zatrzymani właściciele posesji w Starej Hucie, na której ujawniono pseudohodowlę psów, spędzą w areszcie trzy miesiące. Usłyszeli już zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem – na ich posesji znaleziono ok. 250 martwych psów. Oboje nie przyznają się do winy.