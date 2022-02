Przysięga żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zdjęcia

Większość żołnierzy składających przysięgę w Braniewie rozpoczęła szkolenie podstawowe 22 stycznia. To głównie osoby młode – pełnoletni uczniowie szkół średnich. Zdecydowali się oni na „Ferie w mundurze” – czyli poświęcenie swojego wolnego od nauki czasu na odbycie wojskowego przeszkolenia.

— Na placu apelowym 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie stanęło blisko 170 żołnierzy ochotników, którzy podjęli decyzję i rzucili sobie wyzwanie, by stać się żołnierzami obrony terytorialnej — mówił w trakcie uroczystości płk Mirosław Bryś, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. — Dziś wypowiadając słowa roty przysięgi na sztandar zobowiązują się stać na straży naszej ojczyzny. Składają deklarację gotowości, by nieść pomoc i wspierać lokalną społeczność oraz zapewnić pomoc administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Poprzez wypowiedzenie słów roty przysięgi dołączają oni do grona żołnierzy RP i biorą na siebie zaszczytny obowiązek służby Ojczyźnie, a także wsparcia lokalnego społeczeństwa, zgodnie z mottem: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.