Przymiarki do podatku katastralnego - od prawie 25 lat. Przy stawce 1 proc. obciążenie właścicieli mieszkań i domów wzrosłoby 50-krotnie

Podatek od nieruchomości nie podlega harmonizacji w ramach UE. Nie ma zewnętrznych nacisków i konieczności podporządkowania się Unii, a odpowiedzialność za taką decyzję spada na rząd i posłów. Państwa członkowskie zachowują swobodę polityki fiskalnej i sposób ustalania stawek, o czym świadczą rozbieżności, które dokumentujemy w tabeli: dotyczą one zarówno stawek podatków - ich skala jest szeroko rozpięta, od wartości prawie niezauważalnych w domowych budżetach po stawkę 4-procentową w Singapurze. Ba, w tym ostatnim mieście taka taksa dotyczy tylko mieszkań wykorzystywanych przez właścicieli na własne potrzeby. W przypadku lokali przeznaczonych na wynajem roczny wymiar podatku katastralnego to 10 proc. wartości nieruchomości.

Co by znaczyło – w przeliczeniu na konkretne kwoty – zastosowanie takich stawek w Polsce?

Gdybyśmy, jak Grecy, mieli płacić podatek katastralny w wysokości 0,025 proc. wartości nieruchomości rocznie – dla właściciela mieszkania o wartości 500 tys. zł oznaczałoby to wydatek jednorazowy w wysokości 275 złotych. Przy zastosowaniu stawek z azjatyckiej metropolii – byłoby to 20 tys. w skali roku, a w przypadku mieszkania na wynajem – 50 tys. zł, co oznacza miesięczny haracz w wysokości ponad 4 tys. zł. To ile wynosiłyby koszty wynajmu takiego lokum? Jednak już nawet przy stawce podatku 1 proc. (o takiej w przypadku przymiarek do katastru w ostatnim ćwierćwieczu mówiło się najczęściej) obciążenie wszystkich właścicieli mieszkań i domów wzrosłoby 50-krotnie.