Przybywa łóżek covidowych na Pomorzu. Powstają kosztem pacjentów z innymi schorzeniami

Szpital tymczasowy, który powstaje w Centrum Kongresowo Wystawienniczym AMBEREXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich, prawdopodobnie ruszy w drugiej połowie stycznia. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wnioskował do Ministerstwa Zdrowia o zgodę na utworzenie szpitala już w listopadzie. Ministerstwo wydało zgodę dopiero w połowie grudnia.

Przypomnijmy, że szpital tymczasowy w tym miejscu już funkcjonował, od marca do czerwca 2021. Placówka została zdemobilizowana w zakresie pozwalającym na jej odtworzenie. Choć resort zdrowia wydał dyspozycję dotyczącą „niezwłocznego powstania szpitala”, w praktyce budowa tego typu placówki trwa kilka tygodni.

- Jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o podawanie dat. W połowie stycznia ten szpital prawdopodobnie będzie gotowy. Nie sądzę, żeby udało się go uruchomić wcześniej. Wojewoda jeszcze w listopadzie wystąpił do resortu zdrowia o zgodę na utworzenie tego szpitala, stosowne decyzje przyszły 14 grudnia. Miesiąc na organizację 300-łóżkowego szpitala zakaźnego to bardzo krótki okres i to nie podlega żadnej dyskusji. Wszystkie strony zaangażowane w projekt robią wszystko, żeby jak najszybciej zorganizować szpital i uruchomić świadczenia – mówi dr Piotr Kobzdej, pełnomocnik wojewody ds. szczepień i organizacji szpitala tymczasowego.