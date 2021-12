Przy przebudowie ul. Kwiatkowskiego pracuje coraz mniej osób? Według gdyńskich urzędników wszystko jest zgodne z podpisaną umową

Przypomnijmy, że niedawno miasto po raz kolejny przesunęło termin zakończenia inwestycji. Tym razem, przebudowa ul. Kwiatkowskiego ma być gotowa w połowie czerwca 2022 roku. Pierwotnie, wszystko miało być już gotowe, a kierowcy mieli jeździć przebudowaną ulicą od października 2021 roku. Jednak problemem jest nie tylko przedłużająca się budowa. Na krzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego oraz płk. Dąbka, pozostawione zostanie tzw. wąskie gardło, dlatego mieszkańcy Obłuża domagają się tam ronda, które według nich, rozwiązałoby problem.

- Najlepiej zbudować tu rondo, jednak usłyszeliśmy od urzędników niezrozumiałą dla nas odpowiedź, że to niemożliwe - mówi nam Jan Gumiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Obłuże. - Potem dopowiadali, że rondo i tak nie będzie spełniać swoich funkcji. Od strony Oksywia na tej ulicy, w godzinach szczytu, dzieje się tragedia, na Pogórzu i w Kosakowie powstają kolejne osiedla i tworzą się tutaj ciągłe korki. U zbiegu ulic nadal będzie wąskie gardło. Jeśli miasto nie zastosuje kompleksowych rozwiązań u zbiegu ulicy Kwiatkowskiego i Dąbka, to pomimo tego zakresu prac, który obecnie ma miejsce, nadal będziemy stać w korkach u góry. Od lat apelowaliśmy o rondo, które usprawniłoby ruch w tym miejscu. Przesunięcie terminu o pół roku, w tak newralgicznym punkcie, jest dla mieszkańców problemem. Nie chcemy krytykować, tylko zaapelować. Początki tego remontu były piękne, wjechały koparki i zaczęła się robota. Teraz ewidentnie tempo zwolniło. Nie widać tylu pracowników, co jeszcze niedawno. Przesunięto termin o pół roku. Mieszkańcy czują się opuszczeni z tą inwestycją, zostawili to wszystko rozkopane i tak leży. Być może się mylimy, ale dla mieszkańców, tak to wygląda. Władze miasta powinny się temu przyjrzeć.