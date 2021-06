Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie. Słynną książkę Lewisa Carrolla przetłumaczono na język kaszubski

Czeskie memy robią furorę w internecie. Język czeski kopalnią memów. Dlaczego nas bawi? Nie da się go nie lubić

Czeskie memy to coś, z czego chętnie śmieją się internauci. Inspiracją do ich tworzenia są czeskie słowa. Kochamy nie tylko Pragę, knedliki, piwo, Krecika. Równie mocno doceniamy poczucie humoru no i oczywiście język naszych sąsiadów. Wyjątkowe podobieństwo brzmieniowe do Polskiego może być mylące. Wiele słów zbliżonych fonetycznie ma nieco inne znaczenie, co wielokrotnie może doprowadzić do zabawnych sytuacji. Jakie czeskie słowa śmieszą nas najbardziej? Zobaczcie w galerii.