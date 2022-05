Przez Krępę Kaszubską jechał 113 km/h, a można tylko 50 km/h. Dostał rekordowo wysoki mandat i sporo punktów

W niedzielne popołudnie (15.05.2022) policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli 24-letniego kierowcę Suzuki z powiatu kartuskiego. W Krępie Kaszubskiej, na terenie zabudowanym, gdzie prędkość jest ograniczona do 50 km/h, jechał 113 km/h.

Za popełnione wykroczenie mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 2000 zł i 10 punktów karnych. Zatrzymali też jego prawo jazdy.

Z wysokimi karami finansowymi muszą liczyć się kierowcy, którzy nie stosują się do ograniczeń prędkości. Zbyt szybka jazda jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków.

- przestrzega asp. Marta Szałkowska, rzecznik prasowy lęborskiej policji.

- Każdy kierowca, który nie stosuje się do ograniczeń prędkości musi liczyć się z wysoką karą finansową i utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Ale przede wszystkim powinien mieć świadomość, że brawura za kierownicą może doprowadzić do tragedii na drodze. Dlatego apelujemy o rozsądek i stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Bądźmy odpowiedzialnymi kierowcami.