Przez cztery tygodnie ruch statków nocą u wejścia do Portu Gdynia będzie ograniczony. Powodem prace przy pogłębieniu wejścia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA realizuje zadanie „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etapy II i III”. Port poinformował, że rozpoczęty został etap prac związany z pogłębianiem dna w rejonie główek wejścia wewnętrznego, mający na celu jak najszybsze osiągnięcie pełnej szerokości przejścia wewnętrznego - 140m.

Prace wykonywane są głównie w porze nocnej, z uwagi na ograniczony ruch statków -informuje ZMP Gdynia. Od dnia 2.02.2023 będzie następowało czasowe wstrzymywanie ruchu statków w wejściu wewnętrznym w godzinach od 0.00 do 04.00.

Władze portu wstępnie zaplanowały okres ograniczenia ruchu statków to 4 tygodnie. Potencjalne zmiany ustalonych godzin będą ustalane operatywnie w zależności od potrzeb eksploatacyjnych portu.

„Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia to kluczowe dla dalszego rozwoju portu zadanie. Umożliwi zawijanie do portu największych na Bałtyku statków. Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego wykorzystania potencjału portu, wzrostu poziomu przeładunków w terminalach.

W ramach prac wyczerpane zostanie około 4 mln metrów sześc. urobku, który zdeponowany zostanie na klapowisku morskim. Wartość praz związanych z realizacją zadania to ponad 550 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi 270 mln zł.