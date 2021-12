Przewoził ładowarkę na ciężarówce i uszkodził wiadukt. Utrudnienia na DK 55 w Malborku Radosław Konczyński

To niecodzienna sytuacja. A na pewno po remoncie wiaduktu kolejowego w Malborku Kałdowie jeszcze się nie zdarzyło, by jakiś kierowca tak potraktował ten obiekt. We wtorkowe przedpołudnie (14 grudnia) ładowarka przewożona na lawecie po prostu... się nie zmieściła.