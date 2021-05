„Przewodnik po gdańskim zoo”. Poznacie w nim ponad 50 gatunków zwierząt z gdańskiego ogrodu zoologicznego!

„Przewodnik po gdańskim zoo” to nasz coroczny katalog. Zwiedzający mogą otrzymać go n a początku czerwca przy wejściu na teren Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego . Co roku przygotowywana jest nowa edycja. W tegorocznej znajdziecie ponad 50 gatunków zwierząt. Piękne zdjęcia w większości autorstwa naszego fotoreportera Przemka Świderskiego i ciekawe opisy, pozwolą wam lepiej rozpoznawać i więcej dowiedzieć się o wielu gatunkach zwierząt, które mieszkają w zoo. Na przykład tego, gdzie rządzą samice alfa, a gdzie szefem może być tylko samiec? Kto potrafi, ale nie lubi pływać? Jakie gatunki długo wypoczywają? Jakie rytuały godowe mają zwierzęta i kto u poszczególnych gatunków opiekuje się młodymi?

Wiele ciekawostek odkryjecie w rozmowie z Michałem Targowskim, dyrektorem Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Wspominamy szympansicę Kasię, która odeszła w tym roku w sędziwym jak na ten gatunek wieku. Możecie sprawdzić, kiedy się urodziła. Ale nie tylko to. Pan Michał zdradza, kto mieszka w zoo trochę „nielegalnie”, kto wprowadzi się do nowego pawilonu i gdzie urodziły się już maluchy. A tych narodzin jest dużo, bo w zoo czekają na kolejne. To tylko dowód na to, że zwierzęta czują się bezpiecznie. I jak dodaje nasz rozmówca, to zupełnie naturalne, bo wszystkie gatunki w ogrodach zoologicznych to pokolenia w nich urodzone.