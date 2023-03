Przewodniczący Rady Miasta Malborka wystartował w mistrzostwach Europy w duathlonie. Sport jest jego pasją

Tegoroczne mistrzostwa Europy w duathlonie odbyły się w dniach 17-19 marca we Włoszech. Zawodników ścigających się w dyscyplinie sportowej, która składa się z biegania i kolarstwa, gościło miasto Caorle w regionie Wenecji. To położona nad Adriatykiem turystyczna miejscowość z bardzo długą historią, bo założona w I wieku p.n.e. W zawodach wzięło udział ponad 580 sportowców z 21 krajów, a wśród nich reprezentacja Polski z malborczykiem Pawłem Dziwoszem. W sobotę (18 marca) rywalizował na dystansie sprinterskim age-grouperów, czyli sportowców amatorskich, którzy klasyfikowani są w swojej kategorii wiekowej.

Był stres, bo to mój pierwszy start z orzełkiem na piersi. Ale jestem bardzo zadowolony. Robić to, co się lubi, i jeszcze móc reprezentować swój kraj to spełnienie marzeń – mówi Paweł Dziwosz.