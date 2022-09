Przetarg na obsługę linii 167 mógł być ustawiony? Sprawie przyglądają się radni PiS i nie wykluczają zawiadomienia do prokuratury

Komunikacja miejska w Gdańsku. Wątpliwości budzi nie tylko przetarg

"Protestujący zarzuca zamawiającemu prowadzenie postępowania w sposób preferujący wykonawcę posiadającego gotowe autobusy spełniające wymagania zawarte w załączniku nr 3 - dotychczasowego przewoźnika, co powoduje, że postępowanie prowadzone jest z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców".

W odpowiedzi na protest prezes GAiT Maciej Lisicki wraz z Joloantą Ostaszewską, a więc wiceprezesem ds. ekonomicznych odpowiedzieli, że jeżeli wykonawca, w tym przypadku BPP Tour "jest przekonany, iż mają miejsce nieprawidłowości dotyczące zatrudniania kierowców i ma na to dowody winien udać się do organów właściwych do rozstrzygnięcia tego typu zarzutów tj. winien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy Piotra Brewczaka, właścicielka lubelskiego przewoźnika BP Tour, który w Trójmieście wspiera miejskie spółki w realizacji zadań obsługi komunikacji miejskiej. Czy spółka zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury?