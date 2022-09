Przestępcy wciąż oszukują seniorów metodą „na członka rodziny”. 84-latka z Trójmiasta straciła biżuterię wartą 8 tys. zł

84-latka straciła biżuterię wartą 8 tys. zł

Działania profilaktyczne prowadzone również przez policjantów sprawiają, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy jednak modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie prócz metody "na wnuczka" wykorzystywaną przez nich metodą jest również tzw. kradzież „na córkę, policjanta, prawnika czy lekarza”.

Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób.

We wtorek (13.09.2022) o godz. 15 do 84-letniej mieszkanki Gdyni zadzwoniła osoba, która podała się za lekarza i poinformowała o ciężkim stanie córki. Następnie po około 30 minutach do mieszkania seniorki przyszedł mężczyzna podający się za notariusza i powiedział, że potrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów leczenia dziecka.

84-latka przekazała mężczyźnie biżuterię wartą 8 tys. zł. O tym, że została oszukana, zorientowała się po fakcie.